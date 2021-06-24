До лікарів щодо інциденту звернулися приблизно о 12:20 годині 23 червня. Потерпілому тільки рік і 7 місяців.

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Які ушкодження отримала дитина

  • Лікарі констатували, що цей інцидент завдав значної шкоди здоров'ю
  • Зокрема, в малюка діагностували хімічний опік слизової оболонки рота
  • Окрім цього був ушкоджений стравохід.
  • Через це дитину разом із матір'ю повезли до лікарні.
  • Чи знадобилася госпіталізація та який стан дитини зараз – не повідомляють.
  • Чому дитина випила цю рідину – також невідомо.