До лікарів щодо інциденту звернулися приблизно о 12:20 годині 23 червня. Потерпілому тільки рік і 7 місяців.
До теми У Запоріжжі двоє школярок отруїлися невідомою речовиною
Які ушкодження отримала дитина
- Лікарі констатували, що цей інцидент завдав значної шкоди здоров'ю
- Зокрема, в малюка діагностували хімічний опік слизової оболонки рота
- Окрім цього був ушкоджений стравохід.
- Через це дитину разом із матір'ю повезли до лікарні.
- Чи знадобилася госпіталізація та який стан дитини зараз – не повідомляють.
- Чому дитина випила цю рідину – також невідомо.