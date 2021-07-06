Про це повідомили батьки 3-річної дівчинки. Вони розповіли, що їхня дитина випадково впала в басейн і почала тонути.
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Медики вчасно надали допомогу
За кілька хвилин бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце виклику. Працівники вчасно надали допомогу.
Згодом медики поставили дівчинці діагноз: аспіраційна асфіксія через утоплення. Тобто, дитина захлинулася.
Наразі вона разом із мамою перебуває в лікарні. Там їх детальніше ще мають обстежити лікарі.
Нещасні випадки у водоймі 4 липня
За даними Центру екстреної медичної допомоги, в цей день потрапив до лікарні 16-річний хлопець. Він впав у воду з катамарану. Хлопцеві поставили такий самий діагноз, що й 3-річній дівчинці.
Також травми на водоймах отримали дорослі: 36-річний чоловік, який пірнув на березі річки Сіверський Донець та 39-річний чоловік, який пірнав на пляжі Основ'янського озера.