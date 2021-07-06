Про це повідомили батьки 3-річної дівчинки. Вони розповіли, що їхня дитина випадково впала в басейн і почала тонути.

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Медики вчасно надали допомогу

За кілька хвилин бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце виклику. Працівники вчасно надали допомогу.

Згодом медики поставили дівчинці діагноз: аспіраційна асфіксія через утоплення. Тобто, дитина захлинулася.

Наразі вона разом із мамою перебуває в лікарні. Там їх детальніше ще мають обстежити лікарі.

Нещасні випадки у водоймі 4 липня

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в цей день потрапив до лікарні 16-річний хлопець. Він впав у воду з катамарану. Хлопцеві поставили такий самий діагноз, що й 3-річній дівчинці.

Також травми на водоймах отримали дорослі: 36-річний чоловік, який пірнув на березі річки Сіверський Донець та 39-річний чоловік, який пірнав на пляжі Основ'янського озера.

Зверніть увагу! 3 липня на турецькому курорті Фетхіє затонув катер. Унаслідок цього загинула 2-річна дитина та постраждали 2 дорослих. На борту загалом перебували 38 людей. Деяких туристів підібрали човни берегової охорони та водні таксі.