Поки була сама вдома: на Харківщині 13-річну дівчину зґвалтував 60-річний сусід

На Харківщині 6 травня затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні своєї 13-річної сусідки. Він скористався відсутністю батьків дівчини та прийшов до неї.
Джерело:Карний розшук
Правоохоронцям міста Ізюм про зґвалтування повідомили ще у квітні, однак ймовірний ґвалтівник переховувався. Після затримання він визнав свою провину.
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- Ймовірний ґвалтівник є сусідом постраждалої.
- Слідчі вважають, що у квітні він скористався тим, що дівчина була вдома сама.
- Він прийшов і зґвалтував підлітка.
- Коли дізнався, що мати потерпілої звернулася до поліції, почав переховуватись.
- Однак це було безрезультатно, тому невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.
Фото затриманого за зґвалтування 13-річної дівчинки / Фото Карного розшуку
Яке покарання за це можливе
Правоохоронці не повідомили, як кваліфікують цей випадок. Найімовірніше, чоловікові оголосять підозру у порушенні статті про зґвалтування особи, яка не досягла 14 років. За нею зловмиснику загрожує від 10 до 15 років в'язниці.Зверніть увагу! У Харкові 26 березня засудили громадянина Узбекистану. Його визнали винним у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Іноземцю присудили 12 років в'язниці.