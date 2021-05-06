Поки була сама вдома: на Харківщині 13-річну дівчину зґвалтував 60-річний сусід

На Харківщині 6 травня затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні своєї 13-річної сусідки. Він скористався відсутністю батьків дівчини та прийшов до неї.

Правоохоронцям міста Ізюм про зґвалтування повідомили ще у квітні, однак ймовірний ґвалтівник переховувався. Після затримання він визнав свою провину.

До теми Поки мати спала: киянина підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки подруги

Більше про інцидент

Ймовірний ґвалтівник є сусідом постраждалої.

Слідчі вважають, що у квітні він скористався тим, що дівчина була вдома сама.

Він прийшов і зґвалтував підлітка.

Коли дізнався, що мати потерпілої звернулася до поліції, почав переховуватись.

Однак це було безрезультатно, тому невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.



Фото затриманого за зґвалтування 13-річної дівчинки / Фото Карного розшуку

Яке покарання за це можливе

Правоохоронці не повідомили, як кваліфікують цей випадок. Найімовірніше, чоловікові оголосять підозру у порушенні статті про зґвалтування особи, яка не досягла 14 років. За нею зловмиснику загрожує від 10 до 15 років в'язниці.