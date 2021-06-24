Зникла 86-річна мешканка села П’ятигірське. Про те, що її знайшли повідомили 23 червня. 

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Як знайшли жінку

  • До поліції 20 червня звернувся стурбований чоловік.
  • Він сказав, що його літня матір зникла.
  • На пошуки одразу направили поліцейських і військовослужбовців.
  • Також долучилися місцеві жителі та волонтери організації "Мілена".
  • Пошуки не зупиняли навіть із настанням темряви.
  • Бабусю знайшли в досить поганому стані.
  • Вона була знеможена та втомлена.
  • Тому одразу викликали медиків, які надали їй екстрену допомогу.


Жінка, яка блукала в лісі, лежить у швидкій / Фото Нацполіції