Зникла 86-річна мешканка села П’ятигірське. Про те, що її знайшли повідомили 23 червня.
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Як знайшли жінку
- До поліції 20 червня звернувся стурбований чоловік.
- Він сказав, що його літня матір зникла.
- На пошуки одразу направили поліцейських і військовослужбовців.
- Також долучилися місцеві жителі та волонтери організації "Мілена".
- Пошуки не зупиняли навіть із настанням темряви.
- Бабусю знайшли в досить поганому стані.
- Вона була знеможена та втомлена.
- Тому одразу викликали медиків, які надали їй екстрену допомогу.
Жінка, яка блукала в лісі, лежить у швидкій / Фото Нацполіції