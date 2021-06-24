На Харківщині бабця блукала 3 доби: шукали службовці та волонтери – фото

17:24

Літня мешканка Харківської області пішла з дому та не повернулася. Пошук зниклої тривав 3 доби та до нього залучили не лише військовослужбовців, а й волонтерів. Виявилось, що весь цей час бабуся блукала лісом без води та їжі.