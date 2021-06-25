За даними Служби безпеки, коли затримані відмовлялися, їх починали катувати. Про знешкодження банди повідомили 25 червня.

До теми Продавали наркотики й підробляли кримінальні справи: у Львові викрили групу поліцейських

Вимагали гроші в наркозалежних

До угруповання входили як колишні, так і теперішні посадовці Нацполіції.

Наразі вже оголосили підозру 9 людям.

Їх звинувачують у тому, що брали гроші за непритягнення до відповідальності причетних до придбання наркотиків.

За це вимагали від 200 до 500 доларів США.

Задокументували понад 50 фактів одержання зловмисниками такого хабаря.

Яка була схема

Інформацію про потенційних "клієнтів" поліцейські отримували від наркодилерів та через телеграм-канали. Коли вони знали, де людина буде намагатися придбати заборонені речовини, її затримували.

Це робили без дотримання процесуальних норм. Здебільшого жертв ловили під час вилучення "товару" із так званих "закладок".

Теж по правоохоронця В Одесі поліцейська продавала кокаїн: крала його з речдоків – фото



Співробітники СБУ на оголошенні підозри зловмисникам / Фото СБУ

Що ї м загрожує

Під час обшуків у домівках і автомобілях підозрюваних знайшли гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом. Наразі 9 людям оголосили підозру за 2 статтями з різним покаранням: