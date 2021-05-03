Через скутер згоріли два подвір'я: на Харківщині трапилась велика пожежа – фото

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У місті Лозова на Харківщині 2 травня загорівся приватний будинок. Коли приїхали надзвичайники, виявилось, що гасити доведеться два подвір'я. Причиною загоряння виявився японський скутер.

Джерело:

ДСНС Харківщини

Пожежа трапилася на вулиці Залізнична, 43. До Рятувальників звернулися о 12:49. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Детальніше про цей інцидент

  • Ймовірною причиною загоряння вважають технічну несправність скутера Honda.
  • Він загорівся в приміщенні з дровами.
  • Згодом палали вже дві господарські споруди загальною площею 12 квадратних метрів.
  • Також вогонь перекинувся на дах житлового будинку та паркан.
  • Загоряння повністю загасили о 14:44.


Надзвичайники гасять будинок у Лозовій / Фото ДСНС Харківщини 

Зверніть увагу! У Балаклійському районі на Харківщині 2 травня загорівся цех пилорами. Туди прибули 4 загони надзвичайників, однак вогонь не могли погасити цілу ніч.