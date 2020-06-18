У Харківській області 37-річний чоловік посеред вулиці намагався зґвалтувати дівчинку, яка проїжджала повз на велосипеді. Зловмисника вже затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Інцидент трапився у селі Полтавське Лозівського району, повідомили у пресслужбі поліції.

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Що відомо про інцидент

Про спробу зґвалтування повідомила 42-річна мати дитини. Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік їхав на скутері в селище Орілька, щоб порибалити.

Він побачив 13-річну дівчинку, яка проїжджала на велосипеді. Зловмисник зупинився та штовхнув дитину руками в спину, внаслідок чого вона впала на землю.

Після цього він намагався зґвалтувати дитину, однак злякався, що хтось може побачити та відпустив її.

Що з чоловіком зараз

На місці події поліцейські уже вилучили речові докази. Слідчі розпочали кримінальне провадження за замах на зґвалтування. Нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Зараз чоловік перебуває у СІЗО.