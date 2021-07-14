Про це повідомили правоохоронцям приблизно о 7:30 ранку 12 липня. Потерпіла зазнала кілька ножових поранень.

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Руків'я зламаного ножа після нападу / Фото Нацполіції

Ніж після цього зламався

До правоохоронців зателефонувала сама 48-річна потерпіла.

У неї були поранення шиї та поперекової ділянки.

Жінку одразу госпіталізували до хірургічного відділення районної лікарні.

Слідчі встановили, що 49-річний зловмисник чекав під дверима помешкання.

Коли жертва вийшла, він одразу почав завдавати удари.

Правоохоронці згодом вилучили з місця злочину речові докази.

Зокрема, це був зламаний на 2 частини кухонний ніж.

Підозрюваного затримали того ж дня о 8 годині вечора.

Його знайшли у власному помешканні.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Наразі зловмисник перебуває в слідчому ізоляторі. Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.



Лезо ножа, який зламався після нападу на жінку / Фото Нацполіції