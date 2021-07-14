Житель Харківщини порізав колишню дружину: зламав ніж під час нападу – фото
Джерело:поліція Харківщини
У Краснограді на Харківщині чоловік накинувся з ножем на колишню жінку. Він для цього чекав її під дверима помешкання. Під час нападу в зловмисника зламався ніж.
Про це повідомили правоохоронцям приблизно о 7:30 ранку 12 липня. Потерпіла зазнала кілька ножових поранень.
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Руків'я зламаного ножа після нападу / Фото Нацполіції
Ніж після цього зламався
- До правоохоронців зателефонувала сама 48-річна потерпіла.
- У неї були поранення шиї та поперекової ділянки.
- Жінку одразу госпіталізували до хірургічного відділення районної лікарні.
- Слідчі встановили, що 49-річний зловмисник чекав під дверима помешкання.
- Коли жертва вийшла, він одразу почав завдавати удари.
- Правоохоронці згодом вилучили з місця злочину речові докази.
- Зокрема, це був зламаний на 2 частини кухонний ніж.
- Підозрюваного затримали того ж дня о 8 годині вечора.
- Його знайшли у власному помешканні.
Що загрожує за такий злочин
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 15 років в'язниці.
Наразі зловмисник перебуває в слідчому ізоляторі. Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.
Лезо ножа, який зламався після нападу на жінку / Фото Нацполіції
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