Це трапилося в селі Карабущино на вулиці Ветеранів, 41. До рятувальників звернулися зранку 1 червня.

Інший випадок Йшла до лікарні та опинилася під землею: у Запоріжжі під жінкою провалився тротуар

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У колодязь впав чоловік, якому 56 років.

Як саме це трапилося – невідомо.

Згодом потерпілий вибрався з води й тримався за стінки.

Це тривало до приїзду співробітників ДСНС.

Щоб дістати людину, одному з рятувальників теж довелося туди спуститись.

Він закріпив на чоловікові рятувальний пояс і прив'язав до нього мотузку.

Коли операцію порятунку закінчили, потерпілого довелося госпіталізувати.

У нього не виявили значних ушкоджень, а лише переохолодження.



Чоловік, якого витягнули із закинутого колодязя / Фото ДСНС

Зверніть увагу! У закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської територіальної громади на Одещині, знайшли тіла 3 чоловіків і жінки. Вони всі були місцевими жителями. Тіла виявили 25 квітня