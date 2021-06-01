Це трапилося в селі Карабущино на вулиці Ветеранів, 41. До рятувальників звернулися зранку 1 червня.

Інший випадок Йшла до лікарні та опинилася під землею: у Запоріжжі під жінкою провалився тротуар

Більше про інцидент

  • У колодязь впав чоловік, якому 56 років.
  • Як саме це трапилося – невідомо.
  • Згодом потерпілий вибрався з води й тримався за стінки.
  • Це тривало до приїзду співробітників ДСНС.
  • Щоб дістати людину, одному з рятувальників теж довелося туди спуститись.
  • Він закріпив на чоловікові рятувальний пояс і прив'язав до нього мотузку.
  • Коли операцію порятунку закінчили, потерпілого довелося госпіталізувати.
  • У нього не виявили значних ушкоджень, а лише переохолодження.

Впав у колодязь рятувальники ДСНС Харківщина
Чоловік, якого витягнули із закинутого колодязя / Фото ДСНС 