На Харківщині чоловік впав у криницю: у якому він стані – фото

1 червня 2021 , 10:34
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Джерело:

ДСНС Харківщини

У Кегичівському районі Харківської області чоловік впав у занедбану криницю. Оскільки він не міг вибратись самотужки, викликали рятувальників. Згодом чоловіка госпіталізували.

Це трапилося в селі Карабущино на вулиці Ветеранів, 41. До рятувальників звернулися зранку 1 червня.

Інший випадок Йшла до лікарні та опинилася під землею: у Запоріжжі під жінкою провалився тротуар

Більше про інцидент

  • У колодязь впав чоловік, якому 56 років.
  • Як саме це трапилося – невідомо.
  • Згодом потерпілий вибрався з води й тримався за стінки.
  • Це тривало до приїзду співробітників ДСНС.
  • Щоб дістати людину, одному з рятувальників теж довелося туди спуститись.
  • Він закріпив на чоловікові рятувальний пояс і прив'язав до нього мотузку.
  • Коли операцію порятунку закінчили, потерпілого довелося госпіталізувати.
  • У нього не виявили значних ушкоджень, а лише переохолодження.


Чоловік, якого витягнули із закинутого колодязя / Фото ДСНС 

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Автор: Олександр Марчак