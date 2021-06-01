На Харківщині чоловік впав у криницю: у якому він стані – фото

У Кегичівському районі Харківської області чоловік впав у занедбану криницю. Оскільки він не міг вибратись самотужки, викликали рятувальників. Згодом чоловіка госпіталізували.
Це трапилося в селі Карабущино на вулиці Ветеранів, 41. До рятувальників звернулися зранку 1 червня.
Інший випадок Йшла до лікарні та опинилася під землею: у Запоріжжі під жінкою провалився тротуар
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- У колодязь впав чоловік, якому 56 років.
- Як саме це трапилося – невідомо.
- Згодом потерпілий вибрався з води й тримався за стінки.
- Це тривало до приїзду співробітників ДСНС.
- Щоб дістати людину, одному з рятувальників теж довелося туди спуститись.
- Він закріпив на чоловікові рятувальний пояс і прив'язав до нього мотузку.
- Коли операцію порятунку закінчили, потерпілого довелося госпіталізувати.
- У нього не виявили значних ушкоджень, а лише переохолодження.
Чоловік, якого витягнули із закинутого колодязя / Фото ДСНС