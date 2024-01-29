Мав удома пуски від "Ігли" і вдарив ножем по голові підлітка: на Харківщині затримали чоловіка

У Харківській обласній прокуратурі розповіли деталі трагедії. Там 14-річний підліток помер у лікарні через дії чоловіка.

Раніше ми писали про зміни в оголошенні повітряної тривоги у Харкові. З цього року там вмикатимуть сигнал тривоги тільки тоді, коли буде загроза саме для міста, а не для області.

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Чолоік ударив неповнолітнього ножем по голові на Харківщині

Це сталося 5 листопада в селі Безруки. 40-річний чоловік ішов повз компанію підлітків.

Між обвинуваченим та підлітками виник конфлікт. Компанія неповнолітніх із суб'єктивних причин не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх "провчити". Зловмисник дістав з кишені ніж та вдарив ним 14-річного хлопця по голові, а після цього втік. Дитина впала на землю та втратила свідомість,

– наводять деталі правоохоронці.

На жаль, хлопець не вижив. У лікарні він перебував у комі, медики зробили все можливе, та не змогли його врятувати.

У зловмисника знайшли цілий арсенал, зокрема пускові труби від "Ігли"

Чоловік нелегально зберігав 1100 набоїв, 5 кумулятивних протитанкових гранат та 2 пускові труби ПЗРК 9К38 "Ігла". Іще він незаконно придбав мисливську рушницю, з якої виготовив обріз.

Правоохоронці тримають його під вартою, до суду направлено обвинувальний акт.

Що інкримінують чоловікові:

вбивство;

незаконне виготовлення вогнепальної зброї;

носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу;

придбання та зберігання бойових припасів та вибухової речовини без передбаченого законом дозволу.

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