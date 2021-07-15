Вдарив дитину ножем: у Харкові засудили жорстокого вбивцю

У Харкові суд визнав винним чоловіка, який жорстоко вбив 2-класника. Слідчі встановили, що дитині завдали 33 удари ножем. До цього підозрюваний напоїв школяра алкоголем.

Злочин скоїли на кладовищі селища Великий Бурлук у вересні 2017 року. Чоловіка визнали винним у Чугуївському міському суді Харкова 9 липня.

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Захищав свою їжу

Слідчі встановили, що психічно хворий уродженець Грузії зустрів хлопчика, коли той збирав їжу на кладовищі. Чоловік почав напоювати жертву алкоголем.

Коли хлопчик втратив свідомість, зловмисник почав його різати ножем. Це сталося, бо він подумав, що школяр зазіхає на його право збирати з могил їжу та напої.

Хлопчик ріс у неповній сім'ї та часто ходив на кладовище збирати солодощі. Тіло вбитого знайшли лише через 2 місяці.

Як його покарали

Зловмисника затримали одразу після того, як стало відомо про злочин. Підсудний визнав свою провину, однак відмовився давати свідчення.

За умисне вбивство неповнолітнього він отримав 15 років в'язниці. Також у строк відбування покарання йому зарахували час, який він провів у СІЗО – з жовтня 2017 року.