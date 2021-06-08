Про інцидент повідомив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Він розказав, що на місце події дружина загиблого викликала швидку.
До теми Блискавка на Рівненщині влучила у молодого чоловіка та підлітка, які їхали на возі
Що відомо про смерть від удару блискавки
Інцидент трапився у селі Червона Поляна Барвінківського району.
На спецлінію надійшов виклик о 15:36, але медикам не вдалося врятувати чоловіка.
Прибувши на місце події, медики констатували смерть 62-річного чоловіка. Імовірно, в момент удару він перебував в саду. На його тілі фельдшери зафіксували опіки, характерні для удару блискавки,
– розповів Віктор Забашта.