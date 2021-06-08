На Харківщині у чоловіка влучила блискавка: він загинув

На Харківщині сталася трагедія. 7 червня блискавка влучила в чоловіка. Отримані опіки були несумісні з життям.

Про інцидент повідомив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Він розказав, що на місце події дружина загиблого викликала швидку.

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Що відомо про смерть від удару блискавки

Інцидент трапився у селі Червона Поляна Барвінківського району.

На спецлінію надійшов виклик о 15:36, але медикам не вдалося врятувати чоловіка.

Прибувши на місце події, медики констатували смерть 62-річного чоловіка. Імовірно, в момент удару він перебував в саду. На його тілі фельдшери зафіксували опіки, характерні для удару блискавки,

– розповів Віктор Забашта.

Нещодавно на Дніпропетровщині блискавка також влучила у людей . Двоє жінок йшли забрати корів з випасу. На щастя, вони вижили, проте отримали значні опіки.



Правила поведінки під час блискавки / Інфографіка 24 каналу