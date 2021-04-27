На Харківщині молодика присудили до 6 років ув'язнення за збут наркотичних речовин
У Харкові суд виніс рішення у справі щодо придбання, зберігання та збут психотропної речовини. Він визнав винним 27-річного харків’янина.
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Обвинувачення висунула обвинувачення Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова. Суд приймав рішення щодо справи по 3 статтям кримінального кодексу.
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Що відомо про це правопорушення
- У грудні 2020 року через інтернет незаконно закуповував гуртовими партіями небезпечну психотропну речовину.
- Потім він її розфасовував та розкладав "закладками" по індустріальному району Харкова.
- Ціна за один згорток становила 100 гривень.
- Хімічна експертиза встановила, що це є речовина PVP – психотропна, особливо небезпечна.
- Молодика затримали під час "доставки" товару.
- При ньому було 37 полімерних пакетів з наркотиком.
- Правоохоронці додатково встановили, що хлопець встиг розкласти ще 28 згортків.Їх згодом знайшли працівники поліції.
Зловмисник, який збував наркотики / Фото Харківська обласна прокуратура
Яка відповідальність за збут наркотиків
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 3 статтями.
- Суд обрав для нього покарання: 6 років та 2 місяці за ґратами.
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