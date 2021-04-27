У Харкові суд виніс рішення у справі щодо придбання, зберігання та збут психотропної речовини. Він визнав винним 27-річного харків’янина.

Обвинувачення висунула обвинувачення Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова. Суд приймав рішення щодо справи по 3 статтям кримінального кодексу. До теми Медпрацівник СІЗО у Києві організував "бізнес" з наркотиками Що відомо про це правопорушення У грудні 2020 року через інтернет незаконно закуповував гуртовими партіями небезпечну психотропну речовину.

Потім він її розфасовував та розкладав "закладками" по індустріальному району Харкова.

Ціна за один згорток становила 100 гривень.

Хімічна експертиза встановила, що це є речовина PVP – психотропна, особливо небезпечна.

Молодика затримали під час "доставки" товару.

При ньому було 37 полімерних пакетів з наркотиком.

Правоохоронці додатково встановили, що хлопець встиг розкласти ще 28 згортків.Їх згодом знайшли працівники поліції.

Зловмисник, який збував наркотики / Фото Харківська обласна прокуратура Яка відповідальність за збут наркотиків Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 3 статтями.

Суд обрав для нього покарання: 6 років та 2 місяці за ґратами.