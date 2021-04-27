На Харківщині молодика присудили до 6 років ув'язнення за збут наркотичних речовин

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У Харкові суд виніс рішення у справі щодо придбання, зберігання та збут психотропної речовини. Він визнав винним 27-річного харків’янина.

Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Обвинувачення висунула обвинувачення Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова. Суд приймав рішення щодо справи по 3 статтям кримінального кодексу.

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Що відомо про це правопорушення

  • У грудні 2020 року через інтернет незаконно закуповував гуртовими партіями небезпечну психотропну речовину.
  • Потім він її розфасовував та розкладав "закладками" по індустріальному району Харкова.
  • Ціна за один згорток становила 100 гривень.
  • Хімічна експертиза встановила, що це є речовина PVP – психотропна, особливо небезпечна.
  • Молодика затримали під час "доставки" товару.
  • При ньому було 37 полімерних пакетів з наркотиком.
  • Правоохоронці додатково встановили, що хлопець встиг розкласти ще 28 згортків.Їх згодом знайшли працівники поліції.


Зловмисник, який збував наркотики / Фото Харківська обласна прокуратура

Яка відповідальність за збут наркотиків

  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за 3 статтями.
  • Суд обрав для нього покарання: 6 років та 2 місяці за ґратами.