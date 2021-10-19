Внаслідок нападу пацієнти та медики не постраждали

Невідомий чоловік пошкодив медичне обладнання та розбив вікна у лікарні в селищі Ківшарівка. Про це у відеозверненні заявив керівник Куп'янського територіального медичного об'єднання Євген Синько.

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Молодик займався не зовсім правильними речами: розбив вікна COVID-відділення, перевернув меблі, зіпсував обладнання, поваляв кисневі балони,

– розповів Синько.

Через це керівництво медичного закладу звернулося із заявою у поліцію. Аби забезпечити порядок та безпеку, з 19 жовтня біля COVID-стаціонару чергуватимуть патрульні.

На щастя, внаслідок нападу ніхто з пацієнтів та персоналу лікарні не постраждав. Сам нападник свої дії не пояснив, а його особу досі не встановили, пише "Суспільне".

"Можу сказати лише одне: люди зараз налаштовані дуже негативно, бо хворих багато, усі хочуть лягти у лікарню", – додав Синько.

Зверніть увагу! В інфекційному відділенні у Ківшарівці є 211 ліжко для хворих на коронавірус. Станом на ранок 19 жовтня усі місця зайняті. Утім у резерві є ще кілька ліжок.

Ситуація з коронавірусом в Україні