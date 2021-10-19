Внаслідок нападу пацієнти та медики не постраждали
Невідомий чоловік пошкодив медичне обладнання та розбив вікна у лікарні в селищі Ківшарівка. Про це у відеозверненні заявив керівник Куп'янського територіального медичного об'єднання Євген Синько.
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Молодик займався не зовсім правильними речами: розбив вікна COVID-відділення, перевернув меблі, зіпсував обладнання, поваляв кисневі балони,
– розповів Синько.
Через це керівництво медичного закладу звернулося із заявою у поліцію. Аби забезпечити порядок та безпеку, з 19 жовтня біля COVID-стаціонару чергуватимуть патрульні.
На щастя, внаслідок нападу ніхто з пацієнтів та персоналу лікарні не постраждав. Сам нападник свої дії не пояснив, а його особу досі не встановили, пише "Суспільне".
"Можу сказати лише одне: люди зараз налаштовані дуже негативно, бо хворих багато, усі хочуть лягти у лікарню", – додав Синько.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 18 жовтня COVID-19 підхопили 15 579 українців. Серед них 1 309 – діти. Найбільше нових випадків зараження виявили в Одеській та Харківській областях.
- Від ускладнень вірусу померли 538 хворих, що становить рекордну кількість смертей за добу.
- Побороли недугу 7 776 інфікованих.