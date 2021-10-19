На Харківщині у COVID-відділенні патрулюватиме поліція через напади на приміщення

У лікарні в Куп'янському районі Харківської області чергуватиме патрульна поліція. Все тому, що 15 вересня на коронавірусне відділення здійснили напад.

Внаслідок нападу пацієнти та медики не постраждали

Невідомий чоловік пошкодив медичне обладнання та розбив вікна у лікарні в селищі Ківшарівка. Про це у відеозверненні заявив керівник Куп'янського територіального медичного об'єднання Євген Синько.

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Молодик займався не зовсім правильними речами: розбив вікна COVID-відділення, перевернув меблі, зіпсував обладнання, поваляв кисневі балони,

– розповів Синько.

Через це керівництво медичного закладу звернулося із заявою у поліцію. Аби забезпечити порядок та безпеку, з 19 жовтня біля COVID-стаціонару чергуватимуть патрульні.

На щастя, внаслідок нападу ніхто з пацієнтів та персоналу лікарні не постраждав. Сам нападник свої дії не пояснив, а його особу досі не встановили, пише "Суспільне".

"Можу сказати лише одне: люди зараз налаштовані дуже негативно, бо хворих багато, усі хочуть лягти у лікарню", – додав Синько.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 18 жовтня COVID-19 підхопили 15 579 українців. Серед них 1 309 – діти. Найбільше нових випадків зараження виявили в Одеській та Харківській областях.

Від ускладнень вірусу померли 538 хворих, що становить рекордну кількість смертей за добу.

Побороли недугу 7 776 інфікованих.

В інфекційному відділенні у Ківшарівці є 211 ліжко для хворих на коронавірус. Станом на ранок 19 жовтня усі місця зайняті. Утім у резерві є ще кілька ліжок.