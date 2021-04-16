Колишній очільник лісництва в Харківській області придбав стару вантажівку "Урал" за завищеною ціною. Держбюро розслідувань підозрює ексчиновника у розтраті державних коштів.

Розслідувачі відкрили кримінальну справу через таку вартісну купівлю. Якщо провину колишнього лісничого доведуть, йому загрожуватиме ув'язнення строком до 8 років.

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Що відомо про авто

Екскерівник лісництва на Харківщині прибав авто "Урал" 1983 року випуску для потреб господарства.

Купив її у цивільної особи за 900 тисяч гривень.



Служебне авто для лісництва вдвічі дорожче за ринкову ціну / Фото ДБР

При тому, що середня ринкова ціна такого автомобіля в момент купівлі складала 425 тисяч гривень.



Як виглядає старе службове авто за 900 тисяч / Фото ДБР

Колишньому лісничому підозрюють у розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

Справу розслідує Харківська обласна прокуратура, їм надають оперативний супровід відділ державного бюро розслідувань у Полтаві.



ДБР розслідує купівлю службового авто на Харківщині / Фото ДБР