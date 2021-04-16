На Харківщині посадовець купив старий "Урал" майже за мільйон: за нього взялась ДБР – фото
Колишній очільник лісництва в Харківській області придбав стару вантажівку "Урал" за завищеною ціною. Держбюро розслідувань підозрює ексчиновника у розтраті державних коштів.
Джерело:ДБР
Розслідувачі відкрили кримінальну справу через таку вартісну купівлю. Якщо провину колишнього лісничого доведуть, йому загрожуватиме ув'язнення строком до 8 років.
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Що відомо про авто
- Екскерівник лісництва на Харківщині прибав авто "Урал" 1983 року випуску для потреб господарства.
- Купив її у цивільної особи за 900 тисяч гривень.
Служебне авто для лісництва вдвічі дорожче за ринкову ціну / Фото ДБР
- При тому, що середня ринкова ціна такого автомобіля в момент купівлі складала 425 тисяч гривень.
Як виглядає старе службове авто за 900 тисяч / Фото ДБР
- Колишньому лісничому підозрюють у розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.
- Справу розслідує Харківська обласна прокуратура, їм надають оперативний супровід відділ державного бюро розслідувань у Полтаві.
ДБР розслідує купівлю службового авто на Харківщині / Фото ДБР
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