На Харківщині посадовець купив старий "Урал" майже за мільйон: за нього взялась ДБР – фото

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Колишній очільник лісництва в Харківській області придбав стару вантажівку "Урал" за завищеною ціною. Держбюро розслідувань підозрює ексчиновника у розтраті державних коштів.

Джерело:

ДБР

Розслідувачі відкрили кримінальну справу через таку вартісну купівлю. Якщо провину колишнього лісничого доведуть, йому загрожуватиме ув'язнення строком до 8 років.

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Що відомо про авто

  • Екскерівник лісництва на Харківщині прибав авто "Урал" 1983 року випуску для потреб господарства.
  • Купив її у цивільної особи за 900 тисяч гривень.


Служебне авто для лісництва вдвічі дорожче за ринкову ціну / Фото ДБР

  • При тому, що середня ринкова ціна такого автомобіля в момент купівлі складала 425 тисяч гривень.


Як виглядає старе службове авто за 900 тисяч / Фото ДБР

  • Колишньому лісничому підозрюють у розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.
  • Справу розслідує Харківська обласна прокуратура, їм надають оперативний супровід відділ державного бюро розслідувань у Полтаві.


ДБР розслідує купівлю службового авто на Харківщині / Фото ДБР