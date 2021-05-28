Чиновник відмовився чекати, коли його запросять до мікрофона. Тому намагався прискорити розвиток подій.

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Деталі інциденту

Коли в залі відбувалось обговорення, Штейман піднявся з місця і став з гучномовцем поряд президії. Після цього він увімкнув пристрій і здійняв галас, аби перекричати голову і секретаря.

Чергова спроба зірвати сесію провалилася – на цей раз поліція очікувала на його витівки вже в залі,

– мовиться у повідомленні під відео.

Щойно депутат почав кричати, до нього одразу підійшли правоохоронці і вивели з зали.

Інші скандали зі Штейманом

У січні Штейман організував бійку в Ізюмській міській раді. Іншим фігурантом інциденту став Анатолій Жидков з партії "Нові обличчя". Тоді депутату не сподобалось, що говорив мер міста Валерій Марченко. Штейман перебивав його і кричав.

Редакція "Радіо Ізюм" в березні звинуватила Штеймана в перешкоджанні їхній журналістській діяльності. За словами редакції, депутат перешкоджав, погрожував та ображав директорку медіа Ольгу Говтву.