На Харківщині директор фірми привласнив на будівництві спортмайданчика чверть мільйона

Судитимуть директора фірми за підозру у привласненні коштів за час будівництва спортмайданчика на Харківщині. За даними слідства, чоловік вказував набагато більші суми за виконані роботи.

Загальна сума привласнених коштів складає майже 250 тисяч гривень. Мовиться про будівництво у 2018 році у селищі Кегичівка. Про це повідомили 8 листопада.

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Що загрожує зловмисникові

За даними слідства, директор фірми вносив неправдиві дані до актів приймання виконаних робіт. Він вказував значно вищу суму за будівельні роботи, ніж вона була насправді. Таким чином він привласнив чверть мільйона гривень.



Чоловікові оголосили три статті: за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом привласнення бюджетних коштів.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

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