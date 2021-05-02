Для небезпечних ігор не буває свят: на Харківщині дитина отримала травми через петарду

У Харківській області ігри з петардою завершились поїздкою до медзакладу. До обласної лікарні госпіталізували дитину, якій довелось ампутувати два пальці на руці.

Про жахливий інцидент розповіли самі медики. Вони зазначили, що надали юному пацієнту усю необхідну допомогу.

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Дитина також отримала контузію та опіки

Окрім ампутації пальців, постраждала дитина отримала контузію. Також через вибух обпекло обличчя та другу руку.

Про дані випадки обов'язково інформуємо поліцію. Шановні батьки!Піклуйтеся про наших дітей завжди,

– закликали працівники лікарні.

На Херсонщині у двір депутата кинули гранату

Зазначимо, що наприкінці квітня у Херсонській області у двір місцевого депутата кинули гранату. Вибух прогримів одразу біля будинку. На щастя, постраждалих немає, вся родина обранця у цей час перебувала всередині дому.



Проте пошкодження зазнало майно: фасад будівлі та автівка. Експерти знайшли на місці деталі від ручної гранати РГД-5.