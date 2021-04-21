На Харківщині допитали та відпустили тітушок, які мали дестабілізувати ситуацію в регіоні

На Харківщині 21 квітня СБУ затримала автобуси з тітушками. Їх задля провокацій замовила одна з проросійських політичних сил. Молодиків допитали та відпустили. Щоправда, одному з них можуть висунути підозру.

Мовиться про підозру за незаконне поводження зі зброєю. Її направили на експертизу. Про це ЗМІ повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель.

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Тітушок перевірили по базах

Рубель запевнив, що таким чином, правоохоронці не допустили масових заворушень під час засідань Харківської міськради.

Усі вони встановлені, перевірені по базах, зняті відбитки пальців. Внесено одне провадження, вилучили ми телескопічну дубинку. І за підсумками все пройшло мирно, сесія пройшла мирно, всі поїхали додому. Сподіваємося, що вони більше сюди не приїдуть,

– сказав Рубель.

Що відомо про затримання тітушок