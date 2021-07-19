ДТП трапилась 18 липня. У результаті постраждали 5 людей – обидва водії та троє пасажирок. У мережі опублікували фото з місця події.

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Усі постраждали

В авто Dacia Logan, окрім 48-річного водія, перебували троє пасажирів. Там були двоє дорослих – 46 та 20 років і 2-річна дитина. Їх відвезли до лікарні.

25-річний водій Renault Sandero перебував у авто сам. Його теж госпіталізували. Проте невдовзі чоловік помер.



Внаслідок ДТП постраждали 5 людей, один з водіїв помер / Фото Нацполіції Харківщини

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки на дорогах. Стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років. Також можливе позбавлення водійських прав на 3 роки. Зараз поліція встановлює всі деталі.

Зверніть увагу! Нещодавно під Борисполем трапилась масштабна ДТП. У легковику їхали 16 людей. Водій не впорався з керуванням і авто перекинулося на дах. Чоловік із пасинком загинули на місці. Інші учасники ДТП зазнали серйозних травм.