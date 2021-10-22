На Харківщині фура влетіла в припарковану вантажівку: один з водіїв загинув

22 жовтня 2021 , 09:37
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Джерело:

Нацполіція Харківщини

На трасі Харків – Красноград – Перещепине зіштовхнулись дві вантажівки. Один з водіїв фури не впорався з керуванням і влетів у припарковану вантажівку. Унаслідок аварії він помер.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох вантажівок надійшло до поліції 21 жовтня о 15:40. 

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Деталі ДТП

Попередньо відомо, що 25-річний водій Hyundai HD-65 в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку Renault Premium з напівпричепом. Водій першої вантажівки рухався у бік Харкова. Від отриманих травм він загинув ще до прибуття швидкої.


У ДТП на Харківщині зіштовхнулися 2 вантажівки / Фото Нацполіції

Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Красноградського районного відділу поліції. Місце події поліцейські оглядали майже весь день. Всі обставини аварії з’ясовуються.


Загинув водій однієї з вантажівок / Фото Нацполіції

ДТП з фурами на Одещині

  • Біля села Алтестове на Одещині зіштовхнулися 2 вантажівки. Унаслідок ДТП вони загорілися.
  • У поліції кажуть, що є постраждалі, а в мережі повідомляють, що ще й загиблі.
  • У результаті аварії спалахнула масштабна пожежа. Очевидці поширили відео з місця ДТП.
  • На трасі до того ж утворились значні обмеження в русі. Тому патрульні закликали водіїв утриматися від поїздок у вказаному напрямку.
Автор: Марта Кушка