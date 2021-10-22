На Харківщині фура влетіла в припарковану вантажівку: один з водіїв загинув
Джерело:Нацполіція Харківщини
На трасі Харків – Красноград – Перещепине зіштовхнулись дві вантажівки. Один з водіїв фури не впорався з керуванням і влетів у припарковану вантажівку. Унаслідок аварії він помер.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох вантажівок надійшло до поліції 21 жовтня о 15:40.
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Деталі ДТП
Попередньо відомо, що 25-річний водій Hyundai HD-65 в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку Renault Premium з напівпричепом. Водій першої вантажівки рухався у бік Харкова. Від отриманих травм він загинув ще до прибуття швидкої.
У ДТП на Харківщині зіштовхнулися 2 вантажівки / Фото Нацполіції
Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Красноградського районного відділу поліції. Місце події поліцейські оглядали майже весь день. Всі обставини аварії з’ясовуються.
Загинув водій однієї з вантажівок / Фото Нацполіції
ДТП з фурами на Одещині
- Біля села Алтестове на Одещині зіштовхнулися 2 вантажівки. Унаслідок ДТП вони загорілися.
- У поліції кажуть, що є постраждалі, а в мережі повідомляють, що ще й загиблі.
- У результаті аварії спалахнула масштабна пожежа. Очевидці поширили відео з місця ДТП.
- На трасі до того ж утворились значні обмеження в русі. Тому патрульні закликали водіїв утриматися від поїздок у вказаному напрямку.