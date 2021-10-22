На Харківщині фура влетіла в припарковану вантажівку: один з водіїв загинув

На трасі Харків – Красноград – Перещепине зіштовхнулись дві вантажівки. Один з водіїв фури не впорався з керуванням і влетів у припарковану вантажівку. Унаслідок аварії він помер.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох вантажівок надійшло до поліції 21 жовтня о 15:40.

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Деталі ДТП

Попередньо відомо, що 25-річний водій Hyundai HD-65 в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку Renault Premium з напівпричепом. Водій першої вантажівки рухався у бік Харкова. Від отриманих травм він загинув ще до прибуття швидкої.



У ДТП на Харківщині зіштовхнулися 2 вантажівки / Фото Нацполіції

Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Красноградського районного відділу поліції. Місце події поліцейські оглядали майже весь день. Всі обставини аварії з’ясовуються.



Загинув водій однієї з вантажівок / Фото Нацполіції

ДТП з фурами на Одещині