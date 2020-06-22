На Харківщині вирішили не послаблювати карантин
Карантин у Харківській області поки не послаблюватимуть. У регіоні минулого тижня зрослі кількість нових випадків COVID-19, найгірша ситуація у самому Харкові.
Відтак, Харківська регіональна комісія з питань техногенної і екологічної безпеки продовжила карантин на території області до 31 липня без послаблення обмежувальних заходів. Про це інформує пресслужба Харківської ОДА.
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Динаміка захворюваності у нас збільшується, і це дуже погано. До п'ятниці ми вже вийшли на показник, який перевищив 12 осіб на 100 тисяч населення. Якби з п'ятниці по сьогоднішній день ситуація не змінилася, то ми б мали взагалі посилювати карантинні заходи,
– пояснив глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.
Він наголосив, що 90% випадків захворювання останнім часом фіксують саме в Харкові і тільки 10% – в районах області.
"З цього приводу ми вже проводили нараду, я особисто зустрічався з мером, проводилися наради з медичними працівниками. Я сподіваюся, що після цього ситуація в Харкові стабілізується", – додав Кучер.
За словами завідувачки відділення особливо небезпечних інфекцій обласної лабораторного центру Анни Сухорукової, зараз найбільша напруженість епідпроцесу фіксується саме в Харкові. Щоправда, за останні дні показники дещо знизилися.
За її словами, зараз в регіоні проводиться у два рази більше досліджень, ніж це рекомендує МОЗ для пом'якшення карантинних обмежень.
Яка ситуація з коронавірусом у Харківській області
- Там за минулу добу підтвердили лише 6 нових випадків COVID-19. Тому, якщо хоча б протягом тижня ситуація із захворюваністю буде стабільно покращуватися, місцева влада прийме рішення про послаблення карантину.
- Загалом на Харківщині зафіксували 1811 випадків COVID-19, від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 69 людей, а 872 одужали.