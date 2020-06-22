Карантин у Харківській області поки не послаблюватимуть. У регіоні минулого тижня зрослі кількість нових випадків COVID-19, найгірша ситуація у самому Харкові.

Відтак, Харківська регіональна комісія з питань техногенної і екологічної безпеки продовжила карантин на території області до 31 липня без послаблення обмежувальних заходів. Про це інформує пресслужба Харківської ОДА.

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Динаміка захворюваності у нас збільшується, і це дуже погано. До п'ятниці ми вже вийшли на показник, який перевищив 12 осіб на 100 тисяч населення. Якби з п'ятниці по сьогоднішній день ситуація не змінилася, то ми б мали взагалі посилювати карантинні заходи,

– пояснив глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Він наголосив, що 90% випадків захворювання останнім часом фіксують саме в Харкові і тільки 10% – в районах області.

"З цього приводу ми вже проводили нараду, я особисто зустрічався з мером, проводилися наради з медичними працівниками. Я сподіваюся, що після цього ситуація в Харкові стабілізується", – додав Кучер.

За словами завідувачки відділення особливо небезпечних інфекцій обласної лабораторного центру Анни Сухорукової, зараз найбільша напруженість епідпроцесу фіксується саме в Харкові. Щоправда, за останні дні показники дещо знизилися.

За її словами, зараз в регіоні проводиться у два рази більше досліджень, ніж це рекомендує МОЗ для пом'якшення карантинних обмежень.

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