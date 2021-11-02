Загалом планують розкидати 296 507 доз вакцини. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі Харківщини.

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Як виглядає ця вакцина

Ця вакцина зроблена у вигляді невеликих брикетів із желеподібною капсулою всередині. За розміром вони приблизно, як сірникова коробка. Осіння імунізація має охопити площу 11 860 квадратних кілометрів.

Кожен із цих брикетиків має сильний запах, тому буде приваблювати хижаків. Фахівці розповіли, що приманки не становлять жодної небезпеки для людей.

Проте все ж закликають їх не брати руками та не переносити з місць розкидання. Це пояснюють тим, що кожна доза вакцини може захистити тварину від сказу, а відтак і врятувати життя людини.



Брикетики вакцини, які розкидають / Фото Держпродспоживслужби

Що таке сказ Гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричинює нейротропний вірус сказу. Хвороба характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.



У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть інфікованого – неминучий наслідок. У медичній літературі інших країн ця хвороба відома як рабієс (у тварин) і гідрофобія (у людей).

Кілька випадків сказу нещодавно