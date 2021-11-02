На Харківщині з літаків розкидають вакцину від сказу: чому це необхідно
Джерело:Держпродспоживслужба Харківщини
На території Харківської області від 1 листопада розкидають вакцини від сказу. Це потрібно робити раз на кілька сезонів, щоб забезпечити імунізацію диких м'ясоїдних тварин.
Загалом планують розкидати 296 507 доз вакцини. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі Харківщини.
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Як виглядає ця вакцина
Ця вакцина зроблена у вигляді невеликих брикетів із желеподібною капсулою всередині. За розміром вони приблизно, як сірникова коробка. Осіння імунізація має охопити площу 11 860 квадратних кілометрів.
Кожен із цих брикетиків має сильний запах, тому буде приваблювати хижаків. Фахівці розповіли, що приманки не становлять жодної небезпеки для людей.
Проте все ж закликають їх не брати руками та не переносити з місць розкидання. Це пояснюють тим, що кожна доза вакцини може захистити тварину від сказу, а відтак і врятувати життя людини.
Брикетики вакцини, які розкидають / Фото Держпродспоживслужби
Що таке сказГостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричинює нейротропний вірус сказу. Хвороба характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.
У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть інфікованого – неминучий наслідок. У медичній літературі інших країн ця хвороба відома як рабієс (у тварин) і гідрофобія (у людей).
Кілька випадків сказу нещодавно
- 5 серпня повідомили, що на Львівщині у селі Межиріччя вперше за 10 років підтвердили сказ у тварини. Його виявили в домашньої кішки. Через це у Червонограді та прилеглих територіях запровадили карантин.
- 24 жовтня виявили сказ вже у 2 селах Львівщини – Буську та Журатині. Це встановили за допомогою обстеження мозку мертвої лисиці. У цих населених пунктах також вводили карантин.
- У місті Городенка на Прикарпатті, 12 жовтня собака покусав свою господиню та все ледь не завершилося трагічно. Адже після проведення дослідження, в місті ввели карантин через сказ.