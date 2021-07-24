На Харківщині медики перекривали міжнародну трасу через зарплатні борги: фото

У Харківській області медпрацівники Валківської центральної районної лікарні вийшли на мітинг через зарплатні борги. Вони перекривали трасу "Київ-Харків-Довжанський".

Протестували близько 100 – 150 людей, розповіла речниця поліції Харківщини Олена Соболевська.

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Рух транспорту заблокували на одну годину, оскільки демонстранти зійшли з дороги о 15:00. Чому виник протест Медики розповіли, що вже 3 місяці не отримують зарплату. Молодша медсестра одного з відділень Валківської лікарні Валентина Шигапова зізналась, що "ковідні" за квітень працівники так і не одержали.

Тому люди вийшли на мітинг. Із собою вони принесли плакати "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні – "ні!", "Скороченню медиків – "ні!", "Зарплата – без затримки", "Гідну зарплату медикам".

Протест медиків / Фото "Суспільне":

Коли медикам виплатять гроші

Директор лікарні Богдан Носатов запевнив, що гроші медикам виплатять наступного тижня. Повинні погасити борг за половину травня і червень. Посадовець наголосив, що лікарню не закриють, однак таки припустив скорочення персоналу на 40 – 50%.

Перший заступник голови Богодухівської РДА Юрій Кузуб переконує, що наступного тижня заплатять зарплати включно з липнем.

Травень, червень, липень. За "ковідні" у квітні, одразу кажу, не обіцяю, але ці, що я кажу, прийдуть на лікарню. Протягом п'яти днів,

– сказав Кузуб.

Він додав, що загальний борг у лікарні сягає 5,8 мільйона гривень.