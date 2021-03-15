У місті Валки на Харківщині 15 березня напали на водія та санітарку швидкої допомоги. Напад здійснив інший водій.

Про це розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Також там була фельдшерка, але вона не постраждала.

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Який стан потерпілих

Постраждалому водію – 50 років. Його госпіталізували із забоями та черепно-мозковою травмою. Фельдшерці – приблизно 35 років, який у неї стан — невідомо. Зараз обоє потерпілих перебувають на лікарняному.

Деталі нападу

Як розповіла завідувачка відділення, де трапилась сутичка, поліцію викликали співробітники швидкої, коли побачили, що незнайома людина б’є водія. Також збоку стояв інший водій швидкої, який закликав для цього свого друга, а сам знімав побиття.

Що відомо про нападників

Напад організував водій швидкої, якого звільняють. Як пояснила завідувачка відділення, його вже давно хотіли звільнити. Причиною було те, що він неналежно виконував обов’язки: хамив і привласнював паливо.

Про чоловіка, який бив водія та фельдшерку, нічого невідомо.

Інші обставини конфлікту встановлює поліція.

Важливо! В Україні безпека медичних працівників – на дуже низькому рівні. На них здійснюють напади як на викликах, так і у приймальних відділеннях. Зокрема, показовим був минулий рік, коли гучних нападів було декілька. Саме тому в МОЗ почали говорити про посилення відповідальності за напади на медиків.