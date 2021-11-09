Коли рятувальники прибули на місце події, то вогонь охопив майже весь будинок. Трапилося це 8 листопада ввечері.

Зверніть увагу Намет згорів вщент: 1-річний хлопчик загинув під час пожежі у ромському таборі на Львівщині

Рятувальникам повідомили сусіди

До працівників ДСНС надійшло повідомлення про пожежу о 21:49. Горів одноповерховий житловий будинок у провулку Східному. До рятувальників зателефонували сусіди, коли вже побачили сильний вогонь над дахом будинку.

Співробітники ДСНС довго їхали до місця пожежі, адже їм ще треба було подолати велику відстань до села. На момент прибуття вогнеборців вогонь охопив площу близько 170 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі під обгорілими уламками виявили тіло чоловіка 1978 року народження.



Згорів 43-річний чоловік / Фото ДСНС Харківщини

Загасити вогонь рятувальникам допомагали добровільна пожежна команда місцевого агропідприємства та небайдужі селяни.

О 23:00 спільними зусиллями вогонь локалізували, о 00:45 повністю загасили. Причину виникнення загоряння з’ясовується.