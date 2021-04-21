На Харківщині значно подорожчають електрички: залізниця потерпає від збитків

На Харківщині проїзд в приміських електричках тепер коштуватиме більше. У середньому ціни зростуть на 30%. Подорожчання узгодили з керівництвом кількох областей.

Подорожчання пояснюють збитками, яких зазнає "Укрзалізниця". Зміни набувають чинності з четверга 22 квітня та будуть діяти на всій території "Південної залізниці".

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На скільки зростуть ціни

Ціна на перші п'ять кілометрів в приміському сполученні буде 11 гривень. Раніше сума сягала 8 гривень.

Найбільша відстань, на яку перевозять в електричках Харківщини, — від 251 до 300 кілометрів. Тепер за неї пасажири платитимуть 52 замість 40 гривень.

Підвищення цін погоджували зі всіма областями, які входять до Південної залізниці. Зокрема на це погодились Харківська, Сумська та Полтавська обласні адміністрації.

Чому підвищують ціни

За словами прессекретарки регіональної філії "Укрзалізниці" Ірини Гаманенко, на "Південній залізниці" найнижчі тарифи в Україні. Однак місцеві органи влади погано компенсують проїзд пільговиків на приміських маршрутах.

Жінка розповіла, що за два місяці "Південна залізниця" перевезла у Харківській області пільговиків на майже 7,5 мільйона гривень. Натомість виплачена компенсація – лише 165 400 гривень.