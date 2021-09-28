Про це повідомили у Сахновщинській територіальній громаді. Там також розповіли подробиці про дату та місце поховання військовослужбовця.

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Відомо, що Молостов загинув під час виконання бойового завдання. Прощатимуться із ним 29 вересня о 13:00 у селі Новооолександрівка, що в Красноградському районі.

Що відомо про загиблого

Старший солдат Віктор Молостов був командиром бойової машини 54 окремої механізованої бригади. Йому було 49 років.

Чоловіка мобілізували у 2015 – 2016 роках. Згодом він уклав військовий контракт. У загиблого залишились дружина та 2 дітей.

Воїн підірвався на вибуховому пристрої

26 вересня на фейсбук-сторінці штабу ООС повідомили, що 2 військових ЗСУ підірвалися на невідомому ворожому вибуховому пристрої на Донбасі. Один із захисників України отримав смертельне поранення. Його побратима оперативно доставили у лікарні. Стан здоров'я постраждалого – середньої важкості.

Повний допис Сахновщинської територіальної громади у фейсбуці:

Сахновщинська громада втратила одного з кращих своїх синів. 26 вересня під час виконання бойового завдання у зоні проведення ООС загинув наш земляк – старший солдат, командир бойової машини 54 окремої механізованої бригади Збройних сил України – Молостов Віктор Михайлович. У Віктора Молостова залишилися дружина та двоє дітей. Церемонія прощання із 49-річним бійцем відбудеться 29 вересня о 13:00 у селі Новоолександрівка. Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблого! Вічна, світла пам’ять герою!