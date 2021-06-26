Померла пенсіонерка, яка майже 3 дні провела без води та їжі у лісі

Літня жителька одного із сіл Харківщини, яка майже 3 дні провела без води та їжі у лісі, померла. Раніше 86-річну бабусю знайшли у поганому стані, вона була дуже втомлена та знеможена.

Про смерть пенсіонерки виданню повідомив координатор пошуково-рятувального загону "Мілена" Костянтин Рюмшин.

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Померла бабуся, яка 3 дні блукала лісом

За словами Рюмшина, жінки не стало 25 червня.

З лікарні її виписали через день після того, як знайшли (24 червня – 24 канал). Все було в порядку, тиск був у нормі,

– додав координатор пошукового загону.

Водночас син пенсіонерки Олександр Користильов розповів виданню, що його маму поховали 26 червня. Він разом із двоюрідною сестрою доглядав жінку після лікарні.

Зникнення та пошуки літньої жінки на Харківщині