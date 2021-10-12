Перекриту засувку помітили 12 жовтня. Про це розповіла речниця "Харківгазу" Ольга Клименко.

До речі В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло

За словами Клименко, тепер проводять випробування газопроводу. Залучили до оперативного пуску газу підрозділи з Красноградської, Сахновщинської, Кегичівської та Лозівської дільниць.

Люди ще добу будуть без газу

Посадовиця розповіла, що газопостачання відновлюватимуть вранці 13 жовтня. Однак для цього потрібне доступ до квартир.

Це вимога безпеки. Ми просимо людей забезпечити доступ до квартир завтра зранку,

– зазначила речниця.

В Україні стартує опалювальний сезон