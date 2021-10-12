На Харківщині понад 16 тисяч квартир раптово залишилися без газу
12 жовтня 2021 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У Лозовій, що у Харківській області, невідомі перекрили засувку на газопроводі високого тиску. Відтак 16 200 квартир залишились без газопостачання.
Перекриту засувку помітили 12 жовтня. Про це розповіла речниця "Харківгазу" Ольга Клименко.
До речі В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло
Проводять випробовування газопроводу
За словами Клименко, тепер проводять випробування газопроводу. Залучили до оперативного пуску газу підрозділи з Красноградської, Сахновщинської, Кегичівської та Лозівської дільниць.
Люди ще добу будуть без газу
Посадовиця розповіла, що газопостачання відновлюватимуть вранці 13 жовтня. Однак для цього потрібне доступ до квартир.
Це вимога безпеки. Ми просимо людей забезпечити доступ до квартир завтра зранку,
– зазначила речниця.
В Україні стартує опалювальний сезон
- Раніше опалювальний сезон в Україні традиційно розпочинався 15 жовтня, але тепер діють нові правила. Все залежить від погоди. Якщо середня температура протягом 3 діб у регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, то опалювальний сезон починають.
- У Львові він почався 11 жовтня. За кілька днів тепло дадуть в усі будинки міста.
- До харківських лікарень і дитячих садків почали постачати тепло ще 7 жовтня.
- Натомість в Івано-Франківську заявили про надзвичайну ситуацію через відсутність постачання газу для бюджетних установ міста для початку опалювального сезону.