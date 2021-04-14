На Харківщині попрощались із загиблим бійцем Андрієм Тепериком
На Харківщині 14 квітня в останню путь провели загиблого під Золотим військового Андрія Теперика. Старшого солдата 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка поховали у рідному Мартовому.
Бійцю було всього 24 роки. Попрощатись із загиблим прийшли багато односельців, військовослужбовців, бойових побратимів, представників влади.
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Як пройшов похорон
Траурна церемонія відбулась біля будинку, де жив військовий. Почесною вартою виступили курсанти і військовий оркестр Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
Заступник голови Чугуївської райдержадміністрації Микола Кобізький наголосив, що Андрій назавжди залишиться в пам’яті справжнім героєм.
Андрій сповна виконав свій військовий і громадянський обов’язок, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України,
– наголосив Кобізький.
Що відомо про загиблого Теперика
- Боєць добровільно пішов на фронт у жовтні 2020 року.
- Побратими Андрія розповіли, під час військової служби він не шукав легких шляхів та завжди у найважчі хвилини був готовий прийти на допомогу.
- Захисника смертельно поранили біля Золотого-3 10 квітня. У нього залишились батько, мати та сестра.
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