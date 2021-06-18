На березі річки Мерла в селі Колонтаї згодом знайшли велосипеди та речі загиблих. Тіла помітили 16 червня приблизно о 20:30, а дістали наступного дня.

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Що відомо про цю трагедію

  • Загиблим юнакам було 14 та 16 років.
  • Ймовірно, хлопці приїхали туди, щоб поплавали.
  • Про це свідчать їх одяг, велосипеди й телефони.
  • Їх вони залишили на березі.
  • Тіла з води за допомогою мотузок дістали рятувальники
  • На них не було ознак насильницької смерті
  • Наразі слідчі вважають, що це був нещасний випадок.
  • Однак остаточно буде відомо лише після експертизи.

Робота рятувальників і місце, де потонули хлопці / Фото Нацполіції та ДСНС Харківщини