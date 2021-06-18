На Харківщині потонули 2 дитини: на березі були речі й велосипеди

18 червня 2021 , 11:26
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Джерело:

поліція Харківщини

Про трагедію в Богодухівському районі Харківщини повідомив чоловік, який побачив тіла 2 дітей у воді. Вони плавали неподалік від шлюзів водойми.

На березі річки Мерла в селі Колонтаї згодом знайшли велосипеди та речі загиблих. Тіла помітили 16 червня приблизно о 20:30, а дістали наступного дня.

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Що відомо про цю трагедію

  • Загиблим юнакам було 14 та 16 років.
  • Ймовірно, хлопці приїхали туди, щоб поплавали.
  • Про це свідчать їх одяг, велосипеди й телефони.
  • Їх вони залишили на березі.
  • Тіла з води за допомогою мотузок дістали рятувальники
  • На них не було ознак насильницької смерті
  • Наразі слідчі вважають, що це був нещасний випадок.
  • Однак остаточно буде відомо лише після експертизи.

Робота рятувальників і місце, де потонули хлопці / Фото Нацполіції та ДСНС Харківщини

Зверніть увагу! В Красноградському районі Харківської області 16 червня потонув 6-річний хлопчик. Водолази приблизно годину шукали дитину на дні водойми. Згодом виявилось, що він плавав у водоймі з братами та впав із надувного матраца. 
Автор: Олександр Марчак