До медиків звернулися приблизно о 10:30 годині 25 червня. Про це повідомив журналістам директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта.

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Які травми в потерпілого

За словами медика, водія госпіталізували у вкрай важкому стані.

У нього діагностували черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.

Окрім цього, лікарі констатували шок третього ступеня.

Наразі за його життя борються вже в лікарні.

На фото та відео з місця видно, що потяг врізався в праву сторону авто.

Як наслідок, сильно деформувались дверцята й переднє крило.

В автомобілі, крім водія, нікого не було.

Транспорт після інциденту знімали з колії рятувальники.

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