До медиків звернулися приблизно о 10:30 годині 25 червня. Про це повідомив журналістам директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта.
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Які травми в потерпілого
- За словами медика, водія госпіталізували у вкрай важкому стані.
- У нього діагностували черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.
- Окрім цього, лікарі констатували шок третього ступеня.
- Наразі за його життя борються вже в лікарні.
- На фото та відео з місця видно, що потяг врізався в праву сторону авто.
- Як наслідок, сильно деформувались дверцята й переднє крило.
- В автомобілі, крім водія, нікого не було.
- Транспорт після інциденту знімали з колії рятувальники.
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