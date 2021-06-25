На Харківщині потяг протаранив мікроавтобус: 1 людина в критичному стані – відео, фото

25 червня 2021 , 14:12
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Джерело:

Суспільне

На Харківщині біля селища Кегичівка трапилася жорстка ДТП потяга та мікроавтобуса. Як наслідок, водій отримав серйозні травми.

До медиків звернулися приблизно о 10:30 годині 25 червня. Про це повідомив журналістам директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта.

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Які травми в потерпілого

  • За словами медика, водія госпіталізували у вкрай важкому стані.
  • У нього діагностували черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.
  • Окрім цього, лікарі констатували шок третього ступеня.
  • Наразі за його життя борються вже в лікарні.
  • На фото та відео з місця видно, що потяг врізався в праву сторону авто.
  • Як наслідок, сильно деформувались дверцята й переднє крило.
  • В автомобілі, крім водія, нікого не було. 
  • Транспорт після інциденту знімали з колії рятувальники. 

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Автор: Олександр Марчак