У Харківській області 4 співробітникам поліції повідомили про підозру за перевищення службових обов'язків. Навесні 2020 року на той час оперуповноважені побили чоловіка, застосували силу до жінки та запхали її в автомобіль.

Інцидент стався на вулиці Дружби Народів у Харкові 2 квітня 2020 року. Тут оперуповноважені Московського відділу поліції ГУНП перевіряли інформацію про незаконний обіг наркотиків.

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Правоохоронці затягнули жінку в автомобіль та погрожували

На вулиці правоохоронці підійшли до жінки і, навіть не пред'явивши документів, вимагали від неї пояснень. Після цього потерпілу силоміць затягнули до автівки і почали їй погрожувати. Так звані стражі порядку закидали жінці розповсюдження наркотиків.

Чоловіка потерпілої побили

До правоохоронців підійшов чоловік потерпілої. Проте на його зауваження поліцейські відреагували неадекватно: побили та повалили на землю. На руки йому одягнули кайданки, хоча жодного опору він не чинив. У цей час жінку продовжили утримувати силоміць.

Досудове розслідування провели слідчі Державного бюро розслідувань, оперативний супровід – від Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

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Зверніть увагу! Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

