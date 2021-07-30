Біля будинку, де мешкала маленька Мирослава, зібралися приблизно 50 місцевих жителів. За порядком під час церемонії прощання стежать правоохоронці.

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Тіло дівчинки віддали рідним лише після проведення усіх необхідних експертиз. З Харкова до рідного Старого Салтова Мирославу привезли у труні.

На відспівування дівчинки, яке проведуть місцеві духівники, прибули односельці родини Третяк. Окрім того, до будинку вбитої приїхали місцеві чиновники.

Під час очікування прощання дідусеві Мирослави стало погано. Допомогу йому надали медики зі швидкої, яка також стежить за траурною церемонією.

Зауважте! У другій половині дня Старий Салтів накрила негода. Зокрема, почалася гроза. Однак люди навіть не думають розходитися.



Прощання з Мирославою Третяк / Newsroom



За порядком стежать правоохоронці / Newsroom

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