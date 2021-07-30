Біля будинку, де мешкала маленька Мирослава, зібралися приблизно 50 місцевих жителів. За порядком під час церемонії прощання стежать правоохоронці.
Актуально З ними був ще один чоловік, – мати підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк
Тіло дівчинки віддали рідним лише після проведення усіх необхідних експертиз. З Харкова до рідного Старого Салтова Мирославу привезли у труні.
На відспівування дівчинки, яке проведуть місцеві духівники, прибули односельці родини Третяк. Окрім того, до будинку вбитої приїхали місцеві чиновники.
Під час очікування прощання дідусеві Мирослави стало погано. Допомогу йому надали медики зі швидкої, яка також стежить за траурною церемонією.
Прощання з Мирославою Третяк / Newsroom
За порядком стежать правоохоронці / Newsroom
Вбивство Мирослави Третяк: головне
- Маленька Мирослава Третяк зникла у селі Старий Салтів 28 липня. Дівчинка пішла до подруги і не повернулася. Рідні дівчинки відразу забили на сполох.
- До пошуків Мирослави залучили волонтерів та правоохоронців.
- Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті знайшли у покинутій будівлі.
- Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві Мирослави. Ним виявився 13-річний Богдан Ф. – сусід дівчинки. Суд вже обрав йому запобіжний захід: упродовж 30 днів підліток перебуватиме у приймальнику-розподільнику для дітей.