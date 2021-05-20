На Харківщині рятувальники дістали тіло жінки, яку шукали 5 діб

У Куп’янському районі на Харківщині рятувальники дістали тіло жінки 19 травня. Правоохоронці та рятувальники шукали її протягом 5 діб.
Нещасний випадок трапився поблизу села Новоосиново на Харківщині. Тіло дістали з місцевого ставку.
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Що відомо про загиблу
- 57-річна жінка зникла 14 травня.
- Її шукали протягом трьох діб.
- Тіло дістали з водойми за допомогою човна та рятувальної мотузки.
- Наразі його передали слідчім.
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