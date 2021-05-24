Їх затримали під час чергової спроби переправлення комплектуючих до військової техніки. Загальна сума "вантажу" перевищує 100 тисяч доларів.

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Що відомо про злочинні дії угрупування

  • До групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей.
  • Вони закуповували запчастини авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей на вторинному ринку.
  • А тоді перевозили комплектуючі до Росії поза митним контролем.
  • З того боку кордону їх забирав посередник та передавав профільним оборонним підприємствам.

СБУ затримало злочинців, які перевозили деталі до Росії
Речові докази, які вилучили працівники СБУ / Фото СБУ

  • Правоохоронці провели обшуки вдома в учасників та в місцях ймовірного місця зберігання військових товарів.
  • Вони вилучили комплектуючі до військової техніки, штампи, печатки й документи.

Яка відповідальність за цей злочин

Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру за статтю про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. За це передбачено лише 3 400 гривень штрафу або до 3 років позбавлення волі.

СБУ затримало злочинців, які перевозили деталі до Росії
СБУ провело обшуки в 3 областях / Фото СБУ