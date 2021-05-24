Продавали військові запчастини в Росію: на Харківщині розвідка викрила злочинну групу – фото

Працівники СБУ викрили злочинців, які постачали великі партії військових товарів до країни-агресора. До угрупування входили учасники з 3 областей України.
Їх затримали під час чергової спроби переправлення комплектуючих до військової техніки. Загальна сума "вантажу" перевищує 100 тисяч доларів.
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Що відомо про злочинні дії угрупування
- До групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей.
- Вони закуповували запчастини авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей на вторинному ринку.
- А тоді перевозили комплектуючі до Росії поза митним контролем.
- З того боку кордону їх забирав посередник та передавав профільним оборонним підприємствам.
Речові докази, які вилучили працівники СБУ / Фото СБУ
- Правоохоронці провели обшуки вдома в учасників та в місцях ймовірного місця зберігання військових товарів.
- Вони вилучили комплектуючі до військової техніки, штампи, печатки й документи.
Яка відповідальність за цей злочин
Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру за статтю про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. За це передбачено лише 3 400 гривень штрафу або до 3 років позбавлення волі.
СБУ провело обшуки в 3 областях / Фото СБУ