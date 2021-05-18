Суддю викрили на шахрайстві в особливо великих розмірах.Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська обласна прокуратура.

До теми 1,5 тисячі доларів за замовчування: поліцейський на Одещині вимагав хабар

Суддя пообіцяв вирішити справу на користь підприємця

У грудні 2020 року у Харкові суддя спілкувався з директором одного з приватних підприємств. За чималу винагороду служитель Феміди пообіцяв вирішити справу на користь бізнесмена в Касаційному господарському суді Верховного Суду через своїх знайомих. Ціна повернення справи на новий розгляд до першої інстанції – 30 тисяч доларів.

Суддю впіймали на гарячому: у Слов'янську він отримував частину затребуваної суми. Наразі вирішують питання про повідомлення про підозру.

Суддя отримував гроші за ухвалення рішень / Фото Харківської обласної прокуратури

На Кіровоградщині судитимуть експрокурорку

Зазначимо, що на Кіровоградщині перед судом постане експрокурорка. Вона брала гроші за те, що сприяла в ухваленні необхідних судових рішень. Так за вирішення питання у Кропивницькому апеляційному суді колишня співробітниця прокуратури вимагала 1000 доларів.